Fuja do óbvio! Confira 7 amarrações com canga de praia para verão

Um item que faz parte da rotina de verão e não pode, em hipótese nenhuma, ficar de fora da bolsa de praia é a canga. Encontrada com as mais variadas estampas, a canga é perfeita para ser usada como saída de praia, além de ser um excelente suporte nos dias de sol, mar e também piscina.

Mas, algo que poucos sabem, é que esse item praiano é super versátil e pode ser amarrado de muitas formas diferentes – basta soltar a criatividade. De saída de praia até kimono, as amarrações com o acessório possibilita looks incríveis para ocasiões além da praia.

Deu curiosidade? Confira 7 amarrações com canga de praia, feitas pelo Steal The Look: