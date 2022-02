Funceb abre 60 vagas para aulas de dança infantil; saiba detalhes

Foto: Divulgação A Fundação Cultural do Estado da Bahia, através do Centro de Formação em Artes, está com convocatória aberta para ingresso de novos estudantes no Curso Preparatório da Escola de Dança da Funceb 2022.1.

A pré-inscrição para o curso acontece de 7 a 20 de fevereiro de 2022 exclusivamente através de formulário online. O objetivo é fazer um levantamento de dados necessários para realização da segunda etapa da convocatória que consistirá em sorteio online a ser realizado em 22 de fevereiro de 2022.

Ao todo serão abertas 60 vagas para os Ciclos Iniciantes A e B, distribuídas em duas turmas: uma com crianças de 5 e 6 anos, e outra com crianças de 7 e 8 anos de idade.

O sorteio será validado por uma comissão formada por dois servidores do CFA e dois representantes dos familiares de estudantes vinculados ao Curso Preparatório. O resultado do sorteio será publicado no site da Funceb até o dia 23 de fevereiro.

Já a terceira etapa da convocatória será a matrícula dos estudantes selecionados e convocados e acontecerá de 7 a 11 de março através de formulário online, por meio de link que será encaminhado para os e-mails informados na pré-inscrição dos candidatos convocados.

Para efetivar a matrícula, os responsáveis devem, além de preencher todo o formulário no prazo, entregar presencialmente na Escola de Dança da Funceb, a documentação do estudante e efetuar o pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 20,00, entre 15 e 18 de março, no turno vespertino.

As vagas contemplam estudantes de 5 a 8 anos de idade devidamente matriculados na escola formal no turno matutino. Das 60 vagas, 20% são cotas destinadas para os servidores públicos do Estado da Bahia.

As aulas começam em 15 de março de 2022 e acontecerão às quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h, na Escola de Dança da Funceb (Rua da Oração, 1, Pelourinho).

A Funceb ressalta que o acesso às atividades do Curso Preparatório em Dança, bem como às dependências da Escola de Dança da Funceb, só será permitido mediante apresentação do comprovante de vacinação do adulto, criança e/ou adolescente, já atendidos pelo Calendário de Vacinação contra a convid-19, de acordo com o disposto no Decreto Estadual nº 21.027 de 10 de janeiro de 2022.

O Curso Preparatório oferta aulas regulares, presenciais, virtuais ou híbridas no turno vespertino, e pode ser considerado como atividade complementar à escola formal, contribuindo para a consolidação de um ambiente de educação integral.

Dentre as modalidades que integram o currículo de aulas estão Danças Populares, Afro-Brasileira, Dança Moderna, Ballet Clássico e Capoeira.

O currículo do Curso Preparatório tem duração de 7 anos e é formado por três ciclos formativos, são eles: Ciclo Iniciante (5 a 10 anos), Ciclo Intermediário (11 a 14 anos) e Ciclo Avançado (15 a 18 anos), contando ainda com uma turma de Capoeira (10 a 12 anos) e uma turma de nivelamento denominada Livre do Preparatório (12 a 14 anos).