Funcionário de lava-jato é morto a tiros ao chegar para trabalhar

Cortesia ao AL24h

O funcionário de um lava-jato localizado no bairro Santa Lúcia foi assassinado a tiros no começo da manhã desta segunda (7) quando chegava para trabalhar. Militares do 5º BPM, Perícia e IML já foram acionados para o local. As informações para o crime ainda são escassas.

Sabe-se, apenas, que a vítima foi surpreendida quando chegava para trabalhar no estabelecimento. Não há informações sobre os assassinos ou motivações para o crime. A vítima trabalha há cerca de 15 dias no lava-jato.

Ainda na manhã de hoje, a Perícia Oficial confirmou um achado de cadáver no Conjunto Bela Vista, no Complexo Benedito Bentes. A vítima, do sexo masculino, que não teve a identidade divulgada, foi encontrada em decomposição, com perfurações por arma branca.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa também foi acionada para ambos locais de crimes.