Funcionários de Escola Municipal baiana criam campanha de incentivo a vacinação

A Escola Municipal Álvaro da França Rocha, localizada no bairro da Engomadeira, começou uma campanha de incentivo a vacinação de estudantes contra Covid-19 com o intuito de promover menores riscos aos alunos que frequentam o local.

A campanha, intitulada “Mostre sua alegria para todo mundo”, começou no dia 31 de janeiro e já mobilizou mais de 50 pais e responsáveis da unidade a iniciarem o processo de vacinação.

A ação é realizada através do compartilhamento de informações. No primeiro dia de aula letivo, a instituição promoveu uma roda de conversa sobre a importância da vacina, e segue a campanha com publicações dos alunos que foram vacinados através do perfil do Instagram da escola @escolalvarodafrancarocha.

A presença dos familiares é de extrema importância na ação, por isso, aqueles que desejarem participar da campanha de vacinação podem enviar fotos das crianças sendo vacinadas para o direct do perfil da escola no Instagram. As fotos são publicadas no feed da rede social com uma animação de um carimbo informando que a criança está vacinada.

De acordo com a vice-diretora do vespertino, Aline Gabriel dos Santos, idealizadora da campanha, o intuito é que outras escolas possam promover o incentivo à vacinação e divulgação de informações seguras e verdadeiras.

