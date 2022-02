Funtrab informa vagas de emprego em Nova Andradina – MS

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Mato Grosso do Sul, a Fundação do Trabalho (Funtrab) de Nova Andradina informa a abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Ajustador mecânico Armador de ferros Atendente do setor de hortifrutigranjeiros Auxiliar de linha de produção Controlador de almoxarifado Eletricista de instalações Eletricista de instalações industriais Oleiro (fabricação de tijolos) Operador de pá carregadeira Pedreiro Serralheiro Tosador de animais domésticos Vendedor de plano de saúde Vendedor pracista

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão comparecer na sede da Funtrab, localizada na Rua Valter Hubacher, nº 1368, centro, em dias úteis, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h, e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

