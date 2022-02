Futebol: Corinthians vence Grêmio e garante taça da Supercopa Feminina

Foto: Divulgação/CBF

Na final da Supercopa do Brasil Feminina, o Corinthians marcou um gol, aos 48 minutos do segundo tempo, e, venceu o Grêmio, levando mais uma taça para casa. O jogo foi equilibrado, com boas jogadas de ambos os times, mas o Timão garantiu a vitória com o movimento decisivo de Gabi Zanotti. O jogo aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo.

Apesar da conquista ser inédita para o time, o Corinthians conta com muitos troféus ao longo de sua história: Supercopa (2022); Copa do Brasil (2016); Paulistão (2019, 2020 e 2021); Brasileirão (2018, 2020 e 2021); Libertadores (2017, 2019 e 2021).

Na primeira fase da Supercopa, o Corinthians enfrentou o Palmeiras. Já na semifinal, o embate foi com o Real Brasília. A finalíssima, a qual o time conquistou o título, foi contra o Grêmio, e, aconteceu na manhã deste domingo (13).