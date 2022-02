Fuzis e submetralhadoras são apreendidos em veículo na BR-324 em Salvador

O material foi apreendido por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Coordenação de Operações Especiais (Coe), após receber informações de agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Coordenação de Operações Especiais (Coe).

Segundo a diretora do DHPP, delegada Andrea Ribeira, as armas seriam utilizadas em ataques de grupos com atuação em Valéria contra criminosos rivais.