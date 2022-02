Galileu Galilei: resumo de filosofia sobre o pensador

Galileu Galilei: resumo sobre o seu pensamento

Galileu Galilei é considerado um dos maiores cientistas e pensadores de toda a história da humanidade.

Assim, não é de se surpreender que o pensamento de Galilei seja tão abordado por questões de filosofia das principais provas do país, com um destaque para os vestibulares e a prova do ENEM.

Dessa maneira, para que você possa se preparar de forma correta para os seus vestibulares, o artigo de hoje separou um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o pensamento desse filósofo. Confira!

Quem foi Galileu Galilei?

Galileu Galilei, Galileo Galilei, em italiano, foi um importante filósofo, cientista e pensador italiano da Idade Moderna.

Galilei nasceu na cidade italiana de Pisa, no dia 15 de fevereiro do ano de 1564. É na própria Pisa que o filósofo irá desenvolver boa parte de suas teorias.

Devemos destacar que, devido à importância de suas contribuições, Galileu é considerado o “pai da ciência moderna”.

Galileu Galilei: a linguagem matemática

Para Galileu Galilei, tudo pode ser traduzido na linguagem matemática. Assim, segundo Galilei, o método de observação deve ser empregado dentro da ciência moderna e ele deve possuir como objetivo eliminar todas as qualidades sensíveis e empíricas dos elementos, com o objetivo de transformá-los em meros números.

Porém, Galileu também afirmava que uma teoria sólida deveria preceder a experiência. Isso quer dizer que a experiência sozinha não é suficiente para a obtenção do conhecimento científico, mas é preciso que um conjunto de ideias racionais sobre o problema em questão seja consolidado. Dessa maneira, a investigação deve ocorrer depois da consolidação de uma teoria coerente.

Galileu Galilei: o heliocentrismo

Uma das maiores inovações de Galileu Galilei ocorreu no sentido da ampliação da teoria heliocêntrica.

Em oposição à teoria geocêntrica, que afirmava que a Terra era o centro do Universo, Galileu ampliou as bases do heliocentrismo, teoria que afirmava que o Sol, e não o planeta Terra, era o centro do Universo.

A teoria geocêntrica havia sido inicialmente ampliada por Ptolomeu. Porém, Nicolau Copérnico já havia, no século XV, plantado as bases para o heliocentrismo, que seria ampliado por Galileu.

Galileu Galilei: obras

Dentre as tantas obras de Galileu Galilei, podemos citar:

As operações da bússola geométrica e militar

Diálogo sobre os dois principais sistemas mundiais

Sidereus Nuncius

Discurso sobre corpos na água