Galvão Bueno volta ao estádio após dois anos para narrar jogo do Brasil

A pandemia do novo coronavírus fez com que o principal narrador de futebol do Brasil, Galvão Bueno, ficasse longe dos estádios por dois anos. O retorno será nesta terça-feira (1º), para narrar Brasil e Paraguai, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, direto do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida está marcada para 21h30 e será transmitida pela TV Globo.