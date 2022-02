Ganhadeiras de Itapuã celebram Dia de Iemanjá com apresentação no Salvador Shopping

As Ganhadeiras de Itapuã farão apresentação especial, na programação de Verão Salvador, no Salvador Shopping, em celebração ao dia de Iemanjá. O pocket show gratuito começará às 17h, no Piso L1, com Ganhadeiras de Itapuã em cenário que retrata as belezas e energias baianas.

Com um repertório marcado por canções de Dorival Caymmi, e de sucessos da banda como “Canto das Lavadeiras”, “Yalodê”, “Prelúdio das Águas”, “Bando das Ganhadeiras”, “Com a Alma Lavada” e “Maré Mansa”.

Vale destacar que o grupo, considerado um dos mais importantes na cultura popular brasileira, está na expectativa da gravação do segundo álbum, que deve ser lançado ainda este ano. Confira aqui a programação do Verão Salvador.