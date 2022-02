Gari e massagista em sauna gay, pai de Maria, do ‘BBB 22’, recebe chuvas de cantadas

Pai da cantora e atriz Maria, integrante do Camarote no “BBB 22”, Carlos Câmara tem mesmo é chamado muita atenção nas redes sociais. Tanto é que o bonitão carioca, que é gari e massagista numa sauna gay no Rio, vem recebendo uma chuva cantadas na web, após a repercussão de suas imagens na internet.