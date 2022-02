Gás de cozinha fica mais caro na Bahia; valor deve variar entre R$ 115 e R$ 120

O gás de cozinha vai ficar mais caro a partir de quinta-feira (3), na Bahia. O repasse do reajuste anunciado pela Refinaria Mataripe entrou em vigor na terça-feira (1º).

Com isso, o valor repassado para o consumidor vai ficar entre R$ 5 e R$ 7, segundo o Sindicato dos Revendedores de Gás.

O preço médio do botijão de 13 kg deve ficar entre R$ 115 e R$ 120, de acordo com o Sindigás.

Gasolina mais cara

A Federação Nacional dos Petroleiros informou que a Refinaria de Mataripe já registra o recorde da gasolina mais cara do Brasil.

Segundo a Veja, o litro do combustível na unidade, que historicamente custava 2 centavos a menos do que o preço médio cobrado nas outras refinarias da Petrobras, neste ano está sendo vendido, em média, por 14 centavos a mais.

De acordo com petroleiros, a gasolina mais barata do país é comercializada pela ela Refinaria Potiguar Clara Camarão, do Rio Grande do Norte. A venda da refinaria foi aprovada na última sexta-feira (28) pelo Conselho de Administração da estatal.