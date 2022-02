Gato ameaçado de extinção é solto em reserva da Bahia; veja vídeo

Um gato mourisco, espécie ameaçada de extinção, foi solto em uma reserva ambiental da Bracell Bahia, na cidade de Entre Rios, no litoral norte do estado. O animal foi reintegrado nesta sexta-feira (4), por profissionais do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) e da Bracell.

Outros 18 animais também foram soltos no local, entre eles 16 serpentes. De acordo com o biólogo Igor Macedo, especialista em Meio Ambiente, a reintegração dos animais ocorreu de uma forma tranquila, uma vez que o habitat apresenta as condições adequadas para os animais.

O biólogo, que foi um dos profissionais envolvidos na soltura dos animais, também salienta que o projeto faz parte de uma das novas áreas de soltura de animais silvestres (Asas), autorizadas pelo Governo da Bahia, no ano passado, junto com o Projeto Sergipe, em Jandaíra.

Ambas estão em espaços pertencentes à Bracell, companhia do grupo RGE, que possui, ao todo, três Asas. A primeira a ser certificada, em 2020, foi a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra, também em Entre Rios.

Ameaçado de extinção

O gato mourisco, também conhecido como jaguarundi, foi um dos reintegrados ao ambiente nesta sexta.

“Este felino tem o tamanho um pouco maior que um gato doméstico e uma coloração que varia do marrom escuro ao avermelhado. A sua distribuição acontece dos Estados Unidos até a América do Sul”, explica Macedo.

O especialista fala que essa espécie possui hábitos diurnos e, geralmente, solitária. Ele se alimenta, principalmente, de roedores marsupiais e aves.

O biólogo informou também que a Bracell entregou hoje um filhote de gato mourisco à equipe de resgate do Cetas para que ele possa ser avaliado.