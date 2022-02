GE recruta estudantes para seu programa de estágio

Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado? Saiba que a GE está recrutando estudantes para seu programa de estágio 2022. Ao todo, são 40 vagas para atuação nas diferentes frentes de negócio da empresa, tais quais: Healthcare, Hydro, Wind, Power Conversion e Gas Power.

A iniciativa, que já é tradicional no mercado, traz uma novidade. Este ano, a ação terá como foco a diversidade e a inclusão, o que significa que o objetivo é atrair uma população mais diversa, como pessoas negras, LGBTQIA+, mulheres e pessoas com deficiência (PCDs).

Serão aceitos estudantes dos cursos de Engenharia, Administração, Economia e Contabilidade com formatura prevista para julho de 2023 ou posterior, inglês intermediário/avançado e conhecimento no Pacote Office. Além disso, eles deverão ter disponibilidade de estagiar em horário comercial, em uma jornada de seis horas diárias.

Há 100 anos no mercado, a GE fornece soluções inovadoras para ajudar o país a vencer seus desafios de infraestrutura e melhorar a vida das pessoas. Isso significa que durante o programa de estágio os contratados terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da companhia e participar ativamente de todas as ações da área.

As contratações são para as unidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os estudantes receberão bolsa estágio compatível com o mercado e terão direito, ainda, a convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida, vale transporte ou fretado, restaurante no local ou vale refeição e acesso ao programa de assistência a colaboradores.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo tem até o dia 25 de Fevereiro para se candidatar. As inscrições poderão ser realizadas diretamente no endereço https://www.bettha.com/#/empresa/561-general-electric-do-brasil-ltda.