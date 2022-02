Geddel fez faxina, foi auxiliar de cozinha e resenhou livros em presídio de Salvador

O ex-ministro Geddel Vieira Lima conseguiu liberdade condicional na terça-feira (8) e, com isso, poderá trabalhar e voltar para casa. Ao entrar com o pedido, que foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, a defesa do baiano argumentou que ele fez diversos cursos e resenhas de livros durante o tempo na prisão. As informações são do jornal O Globo.