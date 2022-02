Gelateria italiana abre primeira loja em Salvador e conta com ações especiais para capital

Foto: Reprodução/Instagram A gelateria de origem italiana Bacio di Latte, que nasceu em São Paulo, chega a Salvador, com a primeira de três lojas, no Salvador Shopping. A novidade chegou na capital baiana no útlimo dia 10, com promoção e copinhos ilustrados em homenagem à cidade.

Com outras quatro lojas fora do estado, o Nordeste conta com sedes da Bacio di latte em Recife e Fortaleza. A gelateria no Salvador Shopping conta com um ambiente aconchegante, um espaço de mercato com produtos exclusivos para levar para casa e mais de 22 sabores de sorvete.