Geocentrismo: um resumo sobre o tema

Geocentrismo: aquilo que você precisa saber

O termo “geocentrismo” é utilizado em referência à uma teoria cosmológica que afirma que a Terra é o centro do Sistema Solar.

O assunto é extremamente abordado por questões de geografia e de história das principais provas do país, como os vestibulares e o ENEM.

Dessa maneira, para que você domine o tema e se prepare melhor para as suas provas, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o geocentrismo.

Geocentrismo: introdução

Como mencionado, o geocentrismo é um modelo cosmológico que afirma que o planeta Terra é o centro de todo o Sistema Solar e que, dessa maneira, os outros corpos celestes giram ao redor do mesmo.

Geocentrismo: contexto histórico

O modelo geocêntrico é o mais antigo de toda a humanidade, tendo sido elaborado na Antiguidade. Nessa época, os pensadores e cientistas buscavam explicar os fenômenos naturais que eram observados. Dessa maneira, teorias foram elaboradas para descrever aquilo que acontecia.

A teoria geocêntrica foi inicialmente desenvolvida pelo pensador Aristarco de Samos, que viveu na Grécia entre os anos de 310 a.C. e 230 a.C..

Posteriormente, Cláudio Ptolomeu, um matemática da Grécia Antiga, seria um dos principais responsáveis pela ampliação da teoria geocêntrica. O modelo mencionado é descrito por Ptolomeu em seu livro“A Grande Síntese”, no qual o cientista afirmava que o planeta Terra ficava parado no centro do Sistema Solar, enquanto os demais corpos celestes giravam ao seu redor.

O modelo foi amplamente aceito até boa parte da Idade Moderna, quando outro modelo cosmológico seria criado e confrontaria o anterior: o heliocentrismo.

Geocentrismo: o papel da Igreja

O modelo geocêntrico foi aquele aceito e difundido pela Igreja Católica. O motivo que explica essa preferência é o fato de que, nos textos sagrados, a figura do ser humano era considerada central no contexto da criação da divina.

Assim, o homem estaria no centro do universo e, consequentemente, do sistema solar.

É justamente por esse motivo que os pensadores que tentaram propor teorias diferentes daquela do geocentrismo foram perseguidos pela Igreja. Dentre eles, podemos citar Nicolau Copérnico, que teve a sua obra condenada pela Inquisição.

Podemos citar também Giordano Bruno, que seria condenado à morte, e Galileu Galilei, que seria obrigado a retirar tudo aquilo que ele havia dito em apoio ao heliocentrismo.