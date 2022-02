Gerdau abre novas vagas de emprego pelo Brasil; veja cargos

A Gerdau, maior indústria de aços no Brasil, está com novas vagas de emprego. Os cargos são atribuídos a vários setores da companhia, e exigem diferentes perfis profissionais. Confira as oportunidades e como se inscrever, a seguir!

Gerdau anuncia vagas em vários estados brasileiros

A Gerdau é atualmente uma referência em inovação digital, e além da produção de aços especiais, também é reconhecida como a maior companhia recicladora do país. Acompanhe as vagas ofertadas pela empresa:

Especialista em Logística;

Inspetor de Qualidade;

Coordenador de Logística;

Especialista em Meio Ambiente, Segurança e Saúde;

Especialista de Custos;

Estagiário Universitário;

Gerente Técnico de Meio Ambiente (Mudanças Climáticas);

Representante Comercial;

Operador;

Advogado Especialista;

Analista de Materiais;

Vendedor Externo (Construção Civil);

Especialista em Manutenção;

Especialista de Custos e Resultados;

Programa de Estágio 2022;

Estágio Técnico em Mecânica;

Técnico de Manutenção de Máquinas Móveis;

Vendedor Externo Varejo;

Analista de Custos e Resultados (Sênior);

Vendedor Interno (Varejo).

Todas as funções exigem requisitos próprios, mas as oportunidades estão disponíveis desde escolaridade média completa até graduação completa em áreas relacionadas.

Como realizar a sua inscrição

Os profissionais interessados em uma das posições ofertadas pela Gerdau, devem atender a todos os requisitos exigidos. Para se candidatar, é necessário acessar o site de inscrição e preencher o formulário na vaga que pretende atuar.

Além de remuneração compatível, a empresa garante aos novos contratos diversos benefícios, que podem incluir refeitório, plano médico, auxílio farmácia, plano odontológico, vale alimentação, programa de treinamentos, auxílio fretado e seguro de vida.

