Gil do Vigor detona participante da ‘Casa de Vidro’: ‘Não gostei’

Gil do Vigor participou do “Mais Você” na manhã desta quinta-feira (10) e não teve papas na língua na hora de falar o que pensa sobre Gustavo, participante da “Casa de Vidro” do “BBB 22”.

Questionado por Ana Maria Braga sobre o que achou do possível novo brother, o ex-BBB foi sincero em sua análise. “Eu vou ser sincero. Todo mundo viu na internet que o povo estava reclamando dos cantos, dos hinos, dos louvores. Ele viu, porque todo mundo que se inscreve não para de acompanhar a internet, que o povo quer dar uma de santo e já entrou com esse discurso. Eu não gostei que ele fala de lacrolândia”, disparou.

“Ele passou do ponto nessa palavra que ele usou. Se ele é ou não hétero top, é o jogo e ele tem que viver… Querer ser bonito não é o problema, mas ele usa a palavra lacrolândia e isso me pegou”, completou.

A repórter do matinal, Ju Massaoka, explicou para Ana Maria o que o termo significa. “Tem gente que não está muito disposta a querer mudar, a querer evoluir, a querer aceitar a modernidade que chegou. O mundo era de um jeito até um tempo atrás e vai mudando. Tem gente que não que rever seus conceitos, não quer se aceitar como preconceituoso e eles acham que qualquer um que levante a voz para falar de um erro é a tal da lacrolândia”, disse.

Gil continuou sua análise sobre Gustavo. “Eu já não gostei. Eu acho que ele só viu o que estava acontecendo aqui fora e quis fazer um VT ali para chamar o público pra ele. Se durante o programa eu mudar a minha opinião, eu falo aqui. Mas essa é a minha percepção sobre a chamada dele”, finalizou.