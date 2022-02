Gilsons lança primeiro álbum completo do trio: ‘Pra gente acordar’

Os Gilsons lançam o primeiro álbum do trio, “Pra gente acordar”, na terça-feira (2), data de comemoração e homenagens à Iemanjá. Com um total de nove faixas, o disco inclui os recém lançados singles “Proposta” e “Duas Cidades”. O suingue característico aliado a beats e levadas modernas se faz presente mais uma vez no trabalho do trio, que foi produzido por José Gil e traz composições em parcerias com Clara Buarque, Julia Mestre, Mariá Pinkuslfeld e outros.

“Pra gente acordar” visa espalhar uma mensagem auspiciosa de confiança numa nova manhã e celebrar as coisas principais que suas canções transmitem e que são recorrentes nos versos: o amor e a luz; as viagens e os encontros; enfim, o mundo – a se conquistar pelo amor, a que se entregar sem medo.