Gkay recebe famosos para carnaval em Salvador: ‘É o Big Brother?’

Mal chegou na capital baiana e Gkay já está cheia de energia e alto-astral. A influenciadora, que irá passar o carnaval em uma mansão da região metropolitana de Salvador, não deixa nenhuma detalhes passar batido em seus stories do Instagram.

Na tarde desta quarta-feira (16), a dona da “farofa” mais famosa do Brasil, recebeu famosos como Pequena Lô, Rainha Matos, o influenciador Murilo Dias e o participante do “De Férias com o Ex”, Matheus Pasquarelli.

“Ué? Gente é o Big Brother? É a Netflix?”, disse Gkay ao ver várias câmeras em sua direção enquanto mostrava o local. “Tem uma pessoa aqui que eu tô encontrando muito […] Lô eu falei que era pra gente dar um tempo, tá demais. Toda vez que a gente se encontra não dá muito certo”, brincou ela ao apresentar a convidada.

Logo depois, Gkay apareceu com a influenciadora Rainha Matos. “Olha só, me chega a Rainha Matos aqui do meu lado e me pergunta ‘quais as fofocas?’, amiga eu que lhe pergunto”, disse a influenciadora aos risos.