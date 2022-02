Glitter liberado! Confira inspirações para arrasar na maquiagem com brilho

Foto: Reprodução/Instagram

O glitter é um item de maquiagem que não pode faltar nas produções para festas, muito menos nas celebrações de Carnaval. Apesar de não acontecer em seus moldes tradicionais, a folia está garantida com os eventos fechados que rolam em Salvador. E, se você está em busca de inspirações de makes que exalam glow e são mais do que trabalhadas no brilho, confira algumas inspirações perfeitas para curtir os festejos carnavalescos:

