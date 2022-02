Os corredores da TV Globo são velhos conhecidos de Natália Deodato. Antes de Entrar no BBB 22, a mineira recebia para para estar na primeira fila da plateia do ‘Domigão do Faustão’.

De acordo com o jornalista Lucas Passin, ela esteve no auditório do programa em 2019, época em que Boninho era jurado do “Show dos Famosos”. Ela recebia R$ 200 de remuneração.