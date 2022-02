Globo estica duração do ‘BBB 22’; saiba motivo e nova data do término

O “Big Brother Brasil 22” ganhou sinal verde da TV Globo para ficar mais tempo no ar. O reality show terá duração de 100 dias e ficará nas telinhas até 26 de abril, quando acontecerá a sua grande final. Além disso, o especial com os participantes foi confirmado para o dia 28 do mesmo mês.

O sucesso em audiência, faturamento e repercussão são os principais responsáveis pelo esticamento do “BBB”. Segundo informações divulgadas pelo GShow, houve um aumento de 57% da audiência em relação as semanas antes da estreia, além de um crescimento de 140% em horas assistidas no Globoplay.

Por causa da mudança, a nova temporada do “No Limite” foi adiada e só estreia no dia 3 de maio.

