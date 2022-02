Globo exibe novo teaser do remake de ‘Pantanal’; assista

Durante o intervalo do BBB 22, a TV Globo exibiu o novo teaser da novela ‘Pantanal’ nesta terça-feira (22). O remake estreia no dia 28 de março, após o fim de ‘Um Lugar ao Sol’, quase 32 anos após o primeiro capítulo da versão original ir ao ar.

A novela contará com grandes nomes da emissora no elenco, como Juliana Paes e Bruna Linzmeyer. Ela conta a história de Joventino (Irandhir Santos), o maior peão do Pantanal, que desaparece sem deixar rastros. O filho dele, José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira), se casa com Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles) e juntos são pais de Jove (Jesuíta Barbosa).

Madeleine foge do Pantanal com o filho, e afirma que o pai dele morreu. Com o passar dos anos, ele descobre que o familiar está vivo e retorna em busca de José Leôncio. Jove acaba se apaixonando por Juma Marruá (Alanis Guillen).

A novela foi gravada em seis fazendas do Mato Grosso do Sul e promete chocar os telespectadores com a produção.

A nova versão de ‘Pantanal’ é escrita por Bruno Luperi, com base na trama originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa. O roteiro passou por adaptações necessárias para ser inserido dentro de uma nova geração.

Assista ao teaser abaixo:

Arrepiou, hein? Pode dizer! Que história, que cenas, que elenco e QUE CENÁRIO! ????️ E vamos combinar? A maior força da natureza é o amor. Dia 28 estreia sua nova novela das nove, #Pantanal ✨???? pic.twitter.com/YFst7tUrNA — TV Globo ???? (@tvglobo) February 23, 2022

