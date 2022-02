Glória Groove lança álbum “Lady Leste”

Sobre a música “Sobrevivi”, feat com Priscilla Alcantara, a drag destaca com emoção: “Queria uma música de estádio, para cantar emocionado com a galera no final do show. Queria escrever o meu Halo [da Beyoncé]! Fui buscar referências, já tinha uma muito pesada de Arctic Monkeys e outra mais atual. Cheguei no estúdio com a estética pronta na cabeça e com o refrão. Quando a equipe ouviu, falaram: ‘Isso é Priscilla Alcantara!’. Fez muito sentido! Nem tinha escrito o primeiro verso e decidi que cantaria com a Priscilla. Para mim, ela dá uma sensação de desfecho, tem o papel de concluir o ciclo desse álbum e apontar para o futuro com esperança, amor e paz. Escrevi uma carta de amor aos meus fãs”.