Goleiro do Bahia recebe alta e deixa hospital após atentado a ônibus do clube

Foto: Renan Ribeiro/TV Bahia

O goleiro do Bahia, Danilo Fernandes, recebeu alta e deixou o hospital no início da noite desta sexta-feira (25). As informações são do g1 Bahia e da TV Bahia.

O jogador, que foi ferido no rosto com estilhaços após um ataque com bomba caseira ao ônibus do clube, estava no Hospital Jorge Valente, em Salvador.