‘Golpe da panela’: veja como não cair

Os criminosos a cada dia tem inovado mais em enganar as pessoas e acabar clonado cartões e roubando dinheiro, um recente crime divulgado é o “golpe das panelas”. Veja como este tipo de crime funciona e como se proteger. Ao final, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas saibam.

Golpe da panela: como funciona?

O golpe basicamente consiste em oferecer panelas estrangeiras para compra a preço mais baixo, a abordagem pode ser feita no estacionamento do mercado, por exemplo.

Os criminosos inclusive fizerem uma vítima em Belo Horizonte, depois de saírem de um carro de luxo. “Eles apresentaram vários benefícios, várias qualidades, inclusive, oferecendo 30 anos de garantia por esse produto, e nós compramos esse jogo de panelas. Pagamos uma parte no débito, à vista, e a outra parte no cartão de crédito dividido de 12 vezes”, contou a vítima ao G1, ela preferiu não ser identificada.

As panelas seriam importadas da Suíça, e foram vendidas a R$ 2.430.Ao chegar em casa foi que uma surpresa não muito boa aconteceu, e a vítima percebeu o golpe. “E ao passar um papel toalha na panela, soltou uma tinta, uma tinta vermelha da cor da panela, o que coloca em risco a saúde da minha família. Realmente eu não pretendo usar esse produto”, contou.

A embalagem tinha até um QR Code , imitando o modelo original, mas o direcionamento acontece para um site falso.

Feito o boletim, a vítima tenta agora recuperar as 12 parcelas pagas no cartão de crédito.

Como se proteger?

O primeiro passo para se proteger é saber como o golpe funciona, além de enviar o texto para amigos e familiares também se informarem;

Sempre cobre a nota ou cupom fiscal, para ter certeza que o produto é original;

Evite comprar itens de alto valor sem ter certeza que são verdadeiros;

Não passe seu cartão de crédito em qualquer máquina, você pode ser clonado;

Se já foi vítima, registre um B.O com tudo que lembrar do golpe.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Marcelo de Souza e Silva, faz um alerta, de acordo com informações do G1:“Essa fraude está sendo aplicada em Belo Horizonte por uma quadrilha de estelionatários que atua não só em Minas Gerais, mas em diversos outros estados do país. Não realize compras dessa forma, que sempre escolha adquirir seus produtos em estabelecimentos comerciais legalizados”, disse ele.

Conheça também: Golpe da fruta no mercadão