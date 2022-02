Golpe no WhatsApp foca os Valores a Receber de bancos

Com a notícia de que os bancos estariam desenvolvendo quantias milionárias de dinheiro através do site “Valores a Receber”, que terá o seu lançamento oficial nesta próxima segunda-feira (14), uma série de golpes envolvendo o WhatsApp vieram à tona. Nesse sentido, é importante informar sobre como os consumidores poderiam conferir os valores parados em bancos.

Em um desses golpes, o app do WhatsApp é usado para o envio de uma chamada que orienta o destinatário a definir até 10 contatos da sua rede e informar a sua chave Pix para que a vítima tenha o benefício liberado. O recomendado é tomar todo o tipo de precaução e não confiar em recebimentos em redes sociais e por e-mail referente a bancos.

Criminosos estão solicitando todos os tipos de documentos das vítimas

Um levantamento recente, realizado pela empresa Kaspersky, mostrou que os criminosos estavam solicitando o nome completo e o CPF em troca de a “vítima” ter uma falsa consulta dos valores a receber no sistema do Banco Central.

O site do BC passou por um alto volume de pesquisas e por conta disso foi retirado do ar, voltando ao normal apenas na próxima segunda-feira (14), com um novo site, totalmente exclusivo e com algumas alterações.

Essa prática de visar acessar alguma informação para a vítima já é algo muito corrente na Internet e só está aumentando desde o início da pandemia. Porém, desde 2021 a grande novidade é que os criminosos digitais estão prometendo o saque imediato via Pix.

Veja o que acontece após a vítima cair no golpe pelo WhatsApp

Após enganarem as vítimas através do início da conversa pelo WhatsApp, o site falso que acaba se passando pelo “Valores a Receber” pede permissão para que você envie a ele as notificações do seu celular e em seguida a vítima é encaminhada para os sites que mostram que existem valores a receber, sempre partindo de um mínimo de R$ 1 mil para até R$ 4 mil.

O usuário a partir deste momento é informado que precisa passar o seu nome completo e número do CPF, facilitando o saque imediato através do Pix, o que facilita demais a vida dos criminosos com todos esses dados que lhe foram fornecidos.

O que eu posso fazer para me proteger?

Os analistas informam que neste momento os consumidores devem acreditar apenas nas informações que são repassadas diretamente pelo Banco Central e através dos seus sites oficiais.

Tenha atenção antes de aceitar a permissão de notificações de qualquer aplicativo que não seja conhecido e tenha boas recomendações, além de ter um antivírus de confiança instalado em seu dispositivo, como o da Kaspersky, empresa do setor e que divulgou esta pesquisa sobre os golpes recentes pelo WhatsApp.

Os sites falsos tratam de encher o usuário com uma série de propagandas e notificações de produtos que estão à venda. E no caso de o internauta realizar uma compra através desse site que abriu através dos anúncios, o responsável pelo golpe que se iniciou no WhatsApp vai ser remunerado.