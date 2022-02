Governo Bolsonaro oficializa mudanças na Lei Rouanet e limita cachês de artista a R$ 3 mil

O governo Bolsonaro oficializou uma série de mudanças na Lei Rouanet, através de uma nova Instrução Normativa. As modificações já vinham sendo anunciadas desde 1º de janeiro pelo secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciuncula, em publicações no Twitter.

Secretário de Cultura, Mario Frias afirmou que as mudanças deixam a Lei “mais justa e popular”. “Cumprindo as promessas para tornar a Lei Rouanet mais justa e popular, mandei publicar, hoje, a nova instrução normativa com todas as mudanças que já anunciamos. Este é um Governo voltado para seu povo”, escreveu no Twitter.