governo confirma quais serão os valores de fevereiro

Daqui a exatamente três dias o Governo Federal vai começar os pagamentos da segunda rodada do ano do seu Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, a expectativa é de que algo em torno de 18 milhões de pessoas peguem esse dinheiro já a partir da próxima segunda-feira (14). É o que diz o calendário.

Segundo as informações oficiais, o que se sabe até este momento é que os valores dos pagamentos de fevereiro já estão confirmados. De acordo com o Ministério da Cidadania, ninguém entre os 18 milhões de usuários vai pegar menos do que R$ 400 em fevereiro. Quem está dizendo isso é o próprio Governo.

Mas atenção: isso não quer dizer que todo mundo vai pegar R$ 400. A ideia é que esse seja um patamar mínimo de recebimento neste mês. Quer dizer, portanto, que os usuários poderão pegar mais do que isso a depender da soma dos benefícios internos que eles terão direito de receber, segundo afirma o Ministério da Cidadania.

Essa lógica não é nova. De acordo com o Governo Federal, isso também valeu em janeiro deste ano e também em dezembro de 2021. Pelas regras gerais do programa, ninguém pode receber menos do que R$ 400. E aí não importa se você é solteiro, se tem uma família grande ou se tem uma renda per capita alta. Isso vale para todo mundo.

Acontece que ainda no final do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma Medida Provisória (MP) onde obriga que todo mundo receba pelo menos R$ 400. Esse documento tem validade até o final deste ano. Portanto, até dezembro esses repasses turbinados estão garantidos. É o que se sabe.

Benefício Extraordinário

De acordo com as informações oficiais, todo mundo vai receber pelo menos R$ 400 por causa de um Benefício Extraordinário. Esse é um complemento que vai para as pessoas que naturalmente recebem menos do que esse patamar.

É que originalmente o Auxílio Brasil não paga R$ 400 para todo mundo. O Ministério não vem divulgando mais esses números mas é possível entender de acordo com dados de meses anteriores, que a maioria dos beneficiários estão nesta situação.

O que se sabe neste momento é que o benefício em questão vai apenas para quem recebe menos de R$ 400. Por essa mesma lógica, sabe-se que os usuários que ganham mais do que isso não irão poder pegar nenhum tipo de complemento adicional

Dinheiro dividido no Auxílio

Alguns usuários estão alegando, no entanto, que não receberam R$ 400 no último mês de janeiro ou dezembro do ano passado. De acordo com o Ministério da Cidadania, isso é impossível. O que pode ter acontecido é um erro no sistema.

É que para algumas pessoas o dinheiro do Auxílio caiu de forma dividida. Isso quer dizer que uma parte da quantia caiu em uma conta. Nessa situação, o que você precisa fazer é procurar por esse montante em outros lugares.

Se você procurou por todas as outras contas que você tem junto ao Governo Federal e não encontrou nada, então está na hora de ir até uma agência da Caixa para falar com um atendente. Por lá, é preciso pedir para que ele faça uma espécie de varredura no seu nome.