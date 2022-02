Governo da Bahia afasta 315 servidores por não comprovarem vacinação contra Covid-19

Desde que passou a exigir comprovante de vacinação para servidores públicos estaduais, o Governo da Bahia afastou 315 servidores. Os dados foram analisados de 18 de janeiro até a última segunda-feira (14).

Segundo o governo, servidores são de 15 órgãos. A maioria são integrantes da Polícia Militar, com 141 afastados.

De acordo com informações do g1 Bahia, o governo ainda afirma que os servidores afastados descumprem lei estadual, válida para integrantes dos órgãos e entidades da administração pública do poder executivo estadual. Participantes do Partiu Estágio e do programa primeiro emprego também estão incluídos.

Foram afastados servidores das secretarias de Educação (39), de Administração Penitenciária (8), de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (1), da Saúde (15), de Desenvolvimento Econômico (1), e da Fazenda (8). Além da Uneb (34), Uesb (22), Fundac (8), Irdeb (3), Polícia Civil (17), Polícia Militar (141), Departamento de Polícia Técnica (1), Corpo de Bombeiros (07) e Adab (10).

Ainda segundo o governo do estado, as unidades administrativas manterão rotina regular para publicação de novas suspensões cautelares. Servidores notificados devem apresentar comprovantes de vacina ou justificativa médica para não receber o imunizante até prazo determinado pelo governo.