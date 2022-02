Governo da Bahia anuncia processo seletivo com salários de até R$2,8 mil

O Governo do Estado da Bahia, abriu processor seletivo através da Secretaria do Trabalho, Renda e Esporte (Setre), para o preenchimento de 40 vagas para profissionais dos níveis médio e superior de municípios do estado.

Das vagas ofertadas, 7 são para área administrativa e 33 para o setor Supervisão/Sesol. Para concorrer, é necessário provar o nível de escolaridade exigido além de checar os critérios estabelecidos em edital para cada uma das vagas oferecidas.

Os interessados podem se inscrever no período de 12 a 17 de fevereiro através do site do Reda. A classificação será feita através de avaliação curricular, de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

O profissional admitido cumprirá jornadas de 40 horas semanais e terá remuneração mensal de R$ 2.066,69 a R$ 2.838,95.