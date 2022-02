Governo da Bahia envia bombeiros para auxiliar resgate de vítimas em Petrópolis (RJ)

Foto: Divulgação

O Governo do Estado anunciou o envio de 12 bombeiros militares para o Rio de Janeiro, para ajudar no resgate das vítimas da chuva em Petrópolis, região serrana do estado carioca.

O grupo embarca neste sábado (19), às 7h, em uma aeronave da PMBA, no Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER). Os profissionais darão auxílio aos bombeiros militares do Rio de Janeiro.

Os militares são especializados em salvamentos, soterramentos, enchentes e inundações, busca e resgate em estruturas colapsadas.

A equipe vai se deslocar num avião da Polícia Militar da Bahia e levará equipamentos operacionais específicos, entre eles uma câmera utilizada para atuação em áreas onde há escombros. O material tem um microfone com alta sensibilidade e capacidade de gravação com infravermelho.

O Corpo de Bombeiros da Bahia atuou, recentemente, nas fortes chuvas que atingiram vários municípios de diferentes regiões baianas.

Ao menos 166 cidades baianas ficaram em situação de emergência, no final do ano passado. Mais de 850 mil pessoas foram atingidas de algumas forma e 26 pessoas morreram.

