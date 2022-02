Governo deve definir folha de pagamento nos próximos dias

O Governo Federal está se preparando neste exato momento para começar a segunda leva de pagamentos do Auxílio Brasil. Para quem ainda não sabe, os repasses de fevereiro devem começar já na próxima semana. A ideia é que algo em torno de 17 milhões de brasileiros consigam receber esse benefício nos próximos dias.

Mas o fato é que esse número ainda não está totalmente fechado. Pelo que se sabe até aqui, cerca de 17,5 milhões de pessoas receberam em janeiro. Acontece que nós estamos falando de um programa de caráter volátil. Então esses números podem mudar. Ele pode cair, subir ou permanecer neste mesmo nível.

É justamente por isso que muita gente está preocupada com essa nova folha de pagamentos. Ela vai definir quem são as pessoas que poderão pegar esse benefício no próximo mês. A tendência natural é que o nível de recebimentos não mude em relação ao que se viu em janeiro. Mas é preciso esperar.

Para aqueles que já receberam em janeiro, a situação é um pouco mais tranquila. Acontece que eles podem passar por um bloqueio, mas a chance maior é que eles sigam no programa normalmente. E vale sempre lembrar que não é necessário fazer nenhum tipo de solicitação para isso. A renovação é automática.

Para quem não recebeu o benefício neste primeiro mês do ano, vai ser preciso ter calma agora. É que há sim uma chance de entrada no projeto. Isso porque não há nada que impeça o Governo Federal de colocar mais gente no programa. Mas quem dá a palavra final é sempre o Ministério da Cidadania. É necessário aguardar.

Novas entradas

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre o assunto. De acordo com ele, o Governo Federal vai seguir trabalhando para tentar zerar a fila de espera do projeto. E isso pode significar que mais pessoas entrarão no programa.

Mas o mesmo João Roma disse também que está de olho na situação do orçamento. Então na prática, ele está dizendo que pode acabar não inserindo todo mundo que realmente precisa desse benefício em fevereiro.

De todo modo, quem está no Cadúnico e atende as regras de limite de renda não tem mais muito o que fazer agora. Isso porque não há uma inscrição direta para o programa. É preciso esperar para saber qual é a decisão do Ministério da Cidadania.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do Auxílio Brasil ainda no final do último mês de novembro de 2021. Naquele primeiro momento, o dinheiro estava indo apenas para as pessoas que estavam no antigo Bolsa Família.

Somente agora em janeiro o programa passou a ter a sua versão mais turbinada. De acordo com o Ministério da Cidadania, no primeiro mês do ano esse benefício chegou em 17,5 milhões de pessoas. Todas receberam pelo menos R$ 400.

A tendência natural é que o número de usuários varie no decorrer do ano. Mas não será uma variação muito além do normal. De acordo com o Governo Federal, não há mais espaço no orçamento para inserir muita gente no programa de uma só vez.