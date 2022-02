governo deverá reanalisar contas dos usuários

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os repasses do seu vale-gás nacional. De acordo com informações oficiais, algo em torno de 5,6 milhões de pessoas estão dentro da folha de pagamento do benefício neste mês de fevereiro. Pelo menos é isso o que dizem as informações oficiais neste momento.

Mas ainda não há garantia de que todos esses 5,6 milhões de brasileiros estarão no próximo pagamento do benefício. É que, como se sabe, o Governo Federal deverá reavaliar todos as contas para saber quem é que continua respeitando todas as regras básicas de entrada no projeto. Então é preciso esperar.

Mas quais são essas regras? De acordo com as informações oficiais, para fazer parte do vale-gás nacional, o cidadão precisa em primeiro lugar ter um cadastro ativo no Cadúnico. Além disso, é preciso prestar atenção na questão da renda per capita. Há, portanto, um limite de até meio salário mínimo de teto.

Além dessas pessoas, sabe-se que o projeto social também será destinado aos usuários que estão no Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). São idosos com mais de 65 anos de idade. Em tese, esses indivíduos também deveriam estar na folha de pagamento do programa.

Isso quer dizer que todo mundo que se encaixa nessas regras? Não. Quer dizer que todo mundo que está recebendo o benefício precisa necessariamente obedecer todos essas exigências. Quem não está dentro delas, não vai poder continuar recebendo o vale-gás pelos próximos meses.

Tendência é de aumento

O que é preciso lembrar, no entanto, é que a tendência para o próximo pagamento não é de diminuição de usuários. De acordo com informações de bastidores, o caminho natural é de aumento no número de beneficiários do programa.

Essa tendência ficou clara depois que o Ministério da Cidadania decidiu lançar uma espécie de documento que esclarece que o objetivo do Governo Federal é seguir aumentando o número de usuários do programa nos próximos meses.

A ideia do Palácio do Planalto é fazer isso de uma maneira lenta e constante. A promessa é equiparar o número de usuários do vale-gás nacional com o do Auxílio Brasil, programa que está atendendo neste momento cerca de 18 milhões de pessoas.

O Vale-gás

O Vale-gás nacional é um projeto idealizado por parlamentares do Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com as informações oficiais, a ideia do programa é ajudar as pessoas no processo da compra do botijão de gás.

O que se sabe é que o benefício em questão está atendendo cerca de 5,6 milhões de pessoas agora. Os pagamentos estão acontecendo sempre a cada dois meses. Então como há um repasse sendo feito agora, o próximo só deve acontecer em abril.

Ainda não dá para saber qual vai ser o valor das liberações do vale-gás no próximo mês de abril. Vai ser preciso esperar até que a Agência Nacional de Petróleo (ANP) divulgue qual é o preço médio nacional do botijão de 13kg. É essa informação que define o patamar de pagamentos.