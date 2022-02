Governo está analisando dados de todos os usuários

O Governo Federal concluiu oficialmente os pagamentos do seu Auxílio Brasil neste mês de fevereiro ainda na última semana. De acordo com as informações oficiais, algo em torno de 18 milhões de brasileiros receberam esse benefício nos últimos dias. Estamos falando portanto de cerca de 500 mil a mais do que tínhamos no início deste ano.

Neste momento estamos vivendo, portanto, algo como um intervalo entre dois pagamentos. A expectativa do Governo Federal é de que os próximos repasses aconteçam mesmo a partir do dia 18 deste próximo mês de março. Neste momento, o Ministério da Cidadania está analisando mais uma vez as contas dos usuários.

De acordo com o Governo Federal, isso acontece justamente para tentar encontrar possíveis irregularidades ou pelo menos inconsistências de dados. Só as pessoas que seguem todas as regras do benefício é que estão podendo pegar esse dinheiro neste momento. É isso o que se sabe até aqui.

Tudo isso quer dizer, portanto, que qualquer pessoa pode acabar saindo do programa em questão a qualquer momento. Então se você recebeu o benefício em fevereiro, isso não quer dizer que você está garantido nos repasses de março. O que acontece é que sua conta está sendo analisada para saber se você vai seguir recebendo ou não.

Mas calma. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, normalmente a grande maioria das contas do programa seguirão aprovadas para os próximos pagamentos. No entanto, o fato é que esses bloqueios existem e o cidadão precisa estar preparado para a ocorrência dessa possibilidade.

Renovação

Também é preciso deixar claro que não é necessário fazer qualquer tipo de renovação do benefício em questão. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, o que se sabe mesmo é que quem continuar vai seguir no programa automaticamente.

Então se você recebeu o Auxílio Brasil neste mês de fevereiro, isso significa que você está na folha de pagamento. E ao menos que você deixe de cumprir alguma regra de entrada, você não será retirado do benefício.

Para saber se você vai continuar recebendo o benefício, o caminho segue sendo o mesmo. De acordo com as informações oficiais, é preciso abrir o aplicativo do próprio Auxílio Brasil. As informações estarão dispostas por lá.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda no final do último mês de novembro. De acordo com o Ministério da Cidadania, a ideia inicial era justamente fazer com que esse programa substituísse o antigo Bolsa Família.

Desde o início deste ano de 2022, o Governo Federal inseriu mais 3,5 milhões de pessoas ao programa. E de acordo com o Ministério da Cidadania, a ideia é inserir mais no decorrer dos próximos meses. Mas não há garantia de que isso vai acontecer.

O Auxílio Brasil, da maneira como está desenhado hoje, deverá seguir fazendo pagamentos até o próximo mês de dezembro. Logo depois desse prazo o programa até poderá seguir, mas isso vai depender da escolha do Governo Federal.