Governo estuda aumentar valor de auxílios para servidores, diz jornal

O Governo Federal ainda não decidiu o que vai fazer com os pedidos de reajuste salarial por parte dos servidores públicos federais. O que se sabe até aqui é que o presidente Jair Bolsonaro aprovou a liberação de R$ 1,7 bilhão no orçamento deste ano justamente para este fim. Mas ainda não há uma garantia de uso.

De acordo com analistas do próprio Ministério da Cidadania, esse dinheiro parece muito em um primeiro momento. Mas o fato é que ele seria insuficiente para pagar um aumento para todas as categorias do funcionalismo público de uma só vez. Então aí o Palácio do Planalto teria um problema nessa história porque tem muita gente pedindo esse reajuste.

De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, uma ala do Governo teria encontrado uma solução menos traumática. A ideia agora é usar esse dinheiro para pagar não um reajuste para esses servidores, mais um aumento no valor dos auxílios que eles recebem. Pelo menos é isso o que veio à mente deles agora.

Vale lembrar que os servidores públicos recebem alguns benefícios dentro dos seus salários. No caso dos trabalhadores de nível federal, por exemplo, há um complemento de R$ 458 pago como vale-alimentação. Além disso, há também um adicional para os que possuem filhos com menos de 6 anos de idade. Eles recebem R$ 321 por mês.

A ideia dessa ala do Governo Federal é pagar um aumento para esses benefícios. E isso poderia acontecer para todas as categorias e não apenas para os policiais. No final das contas, ainda não dá para saber se é essa a ideia que vai sair do papel porque o presidente Jair Bolsonaro ainda não deu nenhuma espécie de aval.

Entenda o caso

No final do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro prometeu que iria pagar um aumento salarial para os servidores federais da área da segurança pública. Analistas afirmam que essa é uma das áreas de apoio político do chefe de estado.

Acontece que essa declaração acabou gerando uma grande confusão. Isso porque trabalhadores de outras categorias também começaram a pedir por esses aumentos. Eles também querem ter esse direito de ter um salário maior.

Nas últimas semanas, centenas de servidores começaram a participar de protestos contra o Governo. Eles estão pedindo por esse reajuste e dizem agora que se o Planalto não conceder isso eles poderiam capitanear uma greve geral.

Mesmo diante dessas ameaças, o Ministério da Cidadania segue firme na ideia de que é contra o aumento salarial para todas as categorias. Eles acreditam que isso seria ruim para a questão da economia. Então é preciso esperar para ver o que acontece.

Além dos servidores

Vale lembrar que há um detalhe importante em toda essa história: estamos em ano de eleições presidenciais. Por um lado, o Governo está tentando aumentar o seu pacote de benefícios para a população mais humilde.

O Planalto, no entanto, segue negando a ideia de que há um interesse eleitoral por parte dos seus programas sociais. Agora é esperar para ver se o reajuste vai sair mesmo. Pelo menos até a publicação desta matéria, eles não divulgaram mais detalhes sobre essa situação.