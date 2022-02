Governo pode liberar saques do FGTS

O governo federal estaria avaliando a possibilidade liberar saques do FGTS com valores que variam de R$ 500 e R$ 1 mil por pessoa, de acordo com informações levantadas pela Folha de S. Paulo. Os dados ainda dão fala que 40 milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas com os valores.

Os dados também dão fala que a medida poderia fazer girar R$ 20 bilhões na economia, há ainda estimativas que estimam R$ 30 milhões.

O limite de saque das contas, porém, seria incerto por conta da necessidade de manter recursos para financiamentos habitacionais e de infraestrutura, além de garantir valores para saques totais de contas, em caso de demissão sem justa causa.

Paulo Guedes fala sobre nova rodada de saques

Nesta terça-feira (22), o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a sinalizar sobre a possibilidade de liberação de saques do FGTS. “Há várias iniciativas que podemos ter até o fim do ano que devem ajudar a economia a crescer. Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados”, disse ele.

E completou: “São pessoas que têm recursos lá e que estão passando por dificuldades. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no FGTS. Por que que não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado?”, continuou.

A declaração aconteceu durante o evento do BTG Pactual.

Quem poderia sacar o dinheiro?

Fontes ouvidas pela Folha de São Paulo descartam que apenas os endividados poderiam conseguir os saques do FGTS. Se de fato tal liberação acontecer ainda este ano, é esperado que todos os trabalhadores que tenham algum recurso no fundo possam movimentar os valores.

Outras possibilidades também estudadas para o governo e de que operações de microcrédito possam ser feitas e a garantia possa ser por meio do FGTS.

Quando os saques do FGTS serão liberados?

Até agora não há nenhuma data oficial anunciada, mas a medida não é nova e já foi realizada em outros anos.

Se os valores de fato forem liberados, está será a terceira vez que o governo federal faz isso, em 2019 e 2020 os valores também puderam ser sacados.

Ainda na gestão de Michel Temer (MDB), tal liberação aconteceu em 2017.

Enquanto a liberação não acontece, é importante que você saiba lidar com os gastos sazonais e evite divididas.

