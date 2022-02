Governo publica edital de inscrições para concurso de agente de tributos estaduais

Foto: Camila Souza/GOVBA

O Governo do Estado publicou, no Diário Oficial do Estado deste sábado (26), o Edital Saeb 001/2022, para inscrições no concurso para agenda de tributos estaduais. São 49 vagas para o cargo da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz). As inscrições estarão abertas de 7 de março a 5 de abril deste ano.

Para concorrer às vagas, os candidatos precisam ter curso superior em qualquer graduação, devidamente registrado e fornecido por uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). As 49 vagas serão distribuídas em três áreas de atuação: Administração e Finanças (14 vagas); Tecnologia da Informação (05); e Administração Tributária (30 vagas).

O certame será executado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com a Secretaria da Administração (Saeb) e Secretaria da Fazenda (Sefaz). A inscrição deve ser feita no site da FGV, entre as 16h do dia 7 de março e as 16h do dia 5 de abril de 2022. Após concluir a inscrição, os candidatos deverão pagar a taxa de R$ 150. O certame prevê isenção de inscrição para candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e também para membros de família de baixa renda.

Além disso, o concurso prevê 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência e 30% para os candidatos que se declararem negros, no momento da inscrição. O cargo de agente de tributos tem carga horária de 40 horas semanais.

