Governo retoma calendário de pagamentos nesta segunda, 21

O Governo Federal já tem data para retomar os pagamentos de fevereiro do seu vale-gás nacional. De acordo com as informações oficiais, nesta segunda-feira (21), a Caixa Econômica Federal vai voltar a fazer os depósitos nas contas dos usuários do programa em questão. É preciso prestar atenção nas datas.

Nesta segunda-feira (21), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 6. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o dinheiro vai estra na conta deles desde as primeiras horas da manhã. Para alguns deles, a quantia já saiu. É comum que isso aconteça para quem recebe às segundas.

Então pode ser que o dinheiro já tenha saído para esses usuários. Para saber se vocês já recebeu, basta dar uma olhada no app oficial do Auxílio Brasil ou mesmo no aplicativo do Caixa Tem. Se saiu, você já pode fazer a movimentação. Se não saiu, então basta esperar porque vai sair nesta segunda-feira (21). É o que se sabe.

Mais uma vez: é preciso prestar atenção na numeração. Nem todo mundo vai poder pegar esse benefício amanhã. É preciso olhar como termina o seu Número de Inscrição Social. Se o último algarismo for 6, então você vai poder pegar esse dinheiro na segunda-feira (21) mesmo. Se for 7, por exemplo, vai ter que esperar até a terça (22).

O calendário

Veja abaixo o calendário da semana do vale-gás. Observe que a ideia é terminar os pagamentos para todos os grupos até a próxima sexta-feira (25). Quem tem NIS terminando em 1 e 5 já recebeu na semana passada.

SEGUNDA (21) – Usuários com NIS terminando em 6

TERÇA (22) – Usuários com NIS terminando em 7

QUARTA (23) – Usuários com NIS terminando em 8

QUINTA (24) – Usuários com NIS terminando em 9

SEXTA (25) – Usuários com NIS terminando em 0

Eles são iguais

Caso você ainda não tenha percebido, esse calendário do vale-gás nacional é o mesmo do Auxílio Brasil. Não existe nenhuma diferença entre os dois. Então é só seguir basicamente as mesmas datas para saber quando você vai pegar a quantia.

Hoje o que se sabe é que neste primeiro momento, o Governo Federal está pagando o vale-gás apenas para as pessoas que fazem parte do Auxílio Brasil. Então esses indivíduos estão recebendo os dois benefícios de uma só vez.

Estima-se neste momento que cerca de 5,6 milhões de usuários estejam acumulando o Auxílio Brasil e o vale-gás nacional. A tendência natural é de que esse número cresça nos próximos meses. É o que o Governo está prometendo.

O vale-gás nacional

O Palácio do Planalto começou os pagamentos do vale-gás nacional no final do ano passado. Mas naquele primeiro momento, o programa acabou chegando apenas para cerca de 100 mil brasileiros, ou seja, apenas uma minoria conseguiu pegar esse dinheiro.

É que o Governo Federal antecipou esses repasses para os indivíduos que moravam nas regiões fortemente atingidas pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais. A grande maioria dos usuários recebeu mesmo este ano.

De acordo com dados do próprio Ministério da Cidadania, algo em torno de 5,5 milhões de brasileiros entraram no programa este ano. Por meio de uma nota técnica, o Governo Federal disse que a ideia é inserir mais gente pelos próximos meses.