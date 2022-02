Gratuito: festival gastronômico apresenta ‘Aulas Show de Drinks’ em Salvador

O Salvador Shopping recebe seu “Festival Gastronômico” com mais uma atração gratuita para o público: Aulas Show de Drinks. Entre os dias 16 e 18 de fevereiro, a jornalista e gastrônoma Tairine Ceuta, realizará as aulas, na Praça de Alimentação (Piso L3), das 17:30h às 19:30h.

Na quinta-feira, 17/02. a cachaça terá a sua vez, além da vodka e do saquê, sempre combinados com frutas tropicais, tema do Festival.

No terceiro e último dia, 18/02, as aulas show vão mostrar a produção de drinks feitos com espumante e com vinho. São receitas para os mais variados tipos de paladar, além de levar misturas incríveis para o público poder aprender a fazer os drinks em casa.