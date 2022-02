Grávida, Andressa Urach fala sobre internação às pressas: ‘Vamos fazer de tudo’

Grávida de oito meses, Andressa Urach foi internada às pressas no último fim de semana com uma crise de hipertensão arterial. O marido da ex-peoa foi quem avisou nas redes sociais que ela tinha sido transferida de hospital.

“Acabaram de me ligar do hospital. Falaram que a Andressa vai ser transferida para um hospital de Porto Alegre. Está em uma ambulância, agora. Pediram para eu arrumar as coisas dela, com pertences, coisas de higiene pessoal. Estou indo para o hospital para acompanhar o percurso que a Andressa vai ser transferida com a ambulância”, disse.

A própria Andressa publicou um vídeo em seu canal do Youtube onde contou detalhes da internação e revelou que tudo começou com uma dor de cabeça.

“Foi piorando e a dor de cabeça muito forte. Chegando no hospital ele virou que era grave, poderia dar descolamento da placenta. E mesmo eu estando com contração […], foi rápido o atendimento. Elas estavam muito fortes e a equipe médica achou melhor dar remédio pra segurar o bebê”, contou.

O bebê que está com 2,3kg, ainda não tem condições para nascer e a modelo está tomando medicação para fortalecê-lo. “Vamos fazer de tudo para ele não vir agora”, finalizou.