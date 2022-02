Grávida de 8 meses, Andressa Urach é internada às pressas com contrações e pressão alta

A modelo Andressa Urach, grávida de 8 meses com 33 semanas, foi internada às pressas com pressão alta e contração, na última sexta-feira (4). A informação foi divulgada no Instagram oficial dela.

“Aceitamos orações para a saúde da Andressa e do Leon”, dizia a legenda do post, já que o bebê ainda está em um estágio prematuro para que o parto seja realizado.

Leon é o primeiro filho de Andressa com o atual marido, Thiago Lopes. Ela ainda é mãe de Arthur, de 17 anos, de outro relacionamento.

Segundo o comunicado, a influencer está internada em um hospital. Ela estava com “muitas contrações e a pressão chegou a 18/11”.

A nota ainda afirma que a família está preocupada com o estado de saúde de Leon.

Confira o comunicado: