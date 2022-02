Gretchen detona Maria após jogo da discórdia no ‘BBB 22’: ‘Horrível o que assisti’

Gretchen se mostrou inconformada com o acontecido entre Maria e Natália durante o jogo da discórdia do “BBB 22” e resolveu se manifestar na manhã desta terça-feira (15). Através de seu perfil do Instagram, a cantora compartilhou o momento em que Natália é atingida pelo balde e condenou a atitude da sister.

“Tudo tem limites. Educação é crucial em todos os momentos. Horrível o que assisti nesse vídeo. Não foi ‘sem querer’, inclusive assumido pela própria Maria”, iniciou sem papas na língua.

“E um pedido de desculpas é muito pouco pela humilhação nacional que essa menina passou. Não estou torcendo por ninguém, só não concordo com esse tipo de atitude agressiva”, completou.