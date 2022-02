Gritaria no avião: mulher provoca tumulto após assistir BBB sem fone

Um avião que partia de Salvador com destino a São Paulo foi palco de confusão e gritaria na manhã desta segunda-feira (31). É que duas mulheres brigaram após uma delas decidir assistir vídeos do BBB 22. As informações são do Correio.

A situação teria incomodado a vizinha de poltrona. A confusão foi tamanha que fez a tripulação ameaçar chamar a Policia Federal. O voo também atrasou.

A atriz Lorena Vasconcellos publicou registros da confusão no instagram. “O Big Voo Brasil veio aí! 5 e meia da manhã!”, escreveu a artista nas redes sociais.

O voo prosseguiu após as mulheres se acalmarem. Elas também trocaram de lugar para evitar novos atritos.