Grupo Botequim realiza baile de carnaval no dia 26 de fevereiro

Fotos: Divulgação

O Grupo Botequim vai levar a alegria do Carnaval para o Pátio da Igreja do Santo Antônio no próximo sábado, dia 26 de fevereiro, às 17h. A abertura da festa será animada por DJ Guerreiro, e a noite ainda conta com a participação da cantora e compositora Juliana Ribeiro. Os músicos do grupo convocam o público para que use sua criatividade e capriche nas fantasias.

O repertório promete colocar todo mundo para dançar, com marchinhas de Carnaval, marchas rancho, frevos e sambas enredo. Canções como Mamãe eu quero, Você Pensa que Cachaça é Água (marchinhas), Atrás do Trio Elétrico (frevo), Lá Vem Portela e Bahia de Todos os Deuses (sambas enredo) irão reproduzir a ambiência da folia tradicional, com todo o charme de um grande baile onde predomina o clima de brincadeira e descontração.

Grupo Botequim – Baile à Fantasia

Quando? 26 de fevereiro (Sábado), das 17h às 19h

Onde? Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo -: Largo Santo Antônio Além do Carmo

Ingressos? R$ 20 – Primeiro Lote/ R$ 25 Segundo Lote

