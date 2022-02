Grupo carioca Vou Zuar se apresenta pela primeira vez em Salvador; confira detalhes

O primeiro show do grupo carioca Vou Zuar em Salvador já está com data marcada. No evento Salseiro Sunset, no dia 20 de fevereiro (sábado), a partir das 15 horas, na Chácara Baluarte, o grupo trará um repertório especial com muito pagode. Em clima de pôr do sol, a festa no Santo Antônio Além do Carmo também receberá outras atrações – que ainda serão confirmadas.

O evento cumprirá todos os protocolos de segurança e sanitários vigentes e só poderão acessar aquelas pessoas que já estejam completamente imunizadas contra a covid19, com apresentação do comprovante de vacinação.