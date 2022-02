Grupo de Percussão da UFBA estreia o ‘Quarta Musical no MAB’ no dia 9 de fevereiro

Na próxima quarta-feira (09) o Grupo de Percussão da UFBA fará a abertura de temporada do Museu de Arte da Bahia, localizado na Av. Sete de Setembro, 2340, no Corredor da Vitória, às 19h. O concerto é gratuito, mas com público limitado a 50 pessoas. Para os interessados é obrigatório o uso de máscara e apresentação do certificado de vacinação.

O grupo que é composto por Aquim Sacramento, Jorge Sacramento, Zack Nascimento, Júlio Henrique e Davi Dias, contará com a participação do Duo Foz (Natália Mitre e PC Guimarães) e Érica Sá, em um espetáculo que explora as técnicas de instrumentos como berimbau e atabaque.