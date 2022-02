A Polícia Militar encerrou um bloco de carnaval improvisado que desfilava pelas ruas do Matatu de Brotas, em Salvador, ao som de um carro, neste domingo (27). [Veja vídeo abaixo]

Bloquinho de carnaval é encerrado no bairro do Matatu. pic.twitter.com/hhAMQYneMb — iBahia (@iBahia) February 27, 2022

De acordo com a PM, por causa do decreto estadual com medidas de enfrentamento à Covid-19, os agentes pediram que o grupo encerrasse o desfile.

O grupo de foliões curtia o som do carro no Largo dos Paranhos quando foram interrompidos pelos PMs. Após abordagem, o bloco foi desfeito.